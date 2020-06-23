В Азербайджан из Грузии и России доставлены 428 граждан

Из Грузии и России в нашу страну эвакуированы 428 граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

Было отмечено, что на основании взаимной договоренности между Азербайджанской Республикой, Грузией и Российской Федерацией в связи с пандемией COVID-19, с учетом временной приостановки регулярных пассажирских авиарейсов и железнодорожных пассажирских перевозок, для доставки граждан используются специальные чартерные рейсы и созданные на сухопутных границах стран специальные пропускные пункты.

На основании обращений граждан, желающих вернуться в Азербайджан, еще 176 наших соотечественников из Грузии вернулись на родину через погранично-контрольный пункт Шихлы.

Кроме того, через Самурский погранично-контрольный пункт на границе Азербайджана и России было обеспечено возвращение в Азербайджан 252 наших граждан, пожелавших вернуться на родину.