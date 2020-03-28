В автобусах BakuBus введены правила соблюдения социальной дистанции

ООО BakuBus вводит новые правила соблюдения социальной дистанции на регулярных маршрутных автобусах в условиях особого карантинного режима.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Согласно правилам, с учетом текущей эпидемиологической ситуации половину мест в автобусах следует оставлять пустой.

«Мы рекомендуем нашим пассажирам проявлять понимание и соблюдать социальную дистанцию», — говорится в сообщении.

ООО BakuBus призывает пользоваться общественным транспортом только при необходимости.