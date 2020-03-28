В автобусах BakuBus введены правила соблюдения социальной дистанции

ООО BakuBus вводит новые правила соблюдения социальной дистанции на регулярных маршрутных автобусах в условиях особого карантинного режима.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Согласно правилам, с учетом текущей эпидемиологической ситуации половину мест в автобусах следует оставлять пустой.

«Мы рекомендуем нашим пассажирам проявлять понимание и соблюдать социальную дистанцию», — говорится в сообщении.

ООО BakuBus призывает пользоваться общественным транспортом только при необходимости.

| 2020-03-28T11:39:31+00:00 28 марта 2020, 11:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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