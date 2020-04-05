В Австрии будут отслеживать данные местоположения смартфонов граждан

Правительство Австрии намерено использовать данные местоположения смартфонов для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил журналистам канцлер страны Себастьян Курц.

Два миллиона австрийцев не имеют смартфонов, поэтому правительство рассматривает возможность раздать им брелки, сообщающие о местоположении.

Курц отметил, что дополнительные меры по борьбе с SARS-CoV-2 необходимы, поскольку Австрия намерена в ближайшем будущем ослабить действующий в стране запрет на выход из дома.

Вместе с отслеживанием местоположения мобильных телефонов необходимо быстрое тестирование на коронавирус и изоляция тех, кто контактировал с инфицированными, отметил Курц.

Также, по его словам, особенно необходимо защитить группы риска, продолжить держать дистанцию между людьми и шире применять обязательное ношение масок. В Австрии сейчас менее 12 тысяч человек заражены коронавирусом, погибли 186. (DW)