В австралийском штате Новый Южный Уэльс за минувшие сутки было зафиксировано более тысячи новых случаев заражения коронавирусом — максимальное значение с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения штата.

По данным ведомства, на территории Нового Южного Уэльса 25 августа количество подтвержденных случаев инфицирования достигло 1029. Кроме того, были зарегистрированы три смерти, связанные с COVID-19.

Общее число людей, заразившихся после появления в штате «Дельта»-штамма, выросло до 12 336, 689 из них были госпитализированы, 116 находятся в палатах интенсивной терапии.

Вспышки заболеваемости SARS-CoV-2 были выявлены также в Мельбурне и Канберре — 80 и 14 инфицированных соответственно.

В регионах со сложной эпидемиологической обстановкой действуют ограничения: жителям запрещено покидать дома, все предприятия, учреждения и ведомства закрыты, в Сиднее и Мельбурне действует комендантский час.(Газета.Ru)