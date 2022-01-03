В 2022 году правительство Австралии планирует провести ряд мероприятий в честь 70-й годовщины вступления на британский престол королевы Елизаветы II. Об этом 1 января сообщил сайт премьер-министра Австралии.

В релизе отметили, что королева Великобритании «всегда испытывала тесную связь с народом Австралии».

«Мы планируем провести ряд мероприятий, которые совпадают с ключевыми датами в течение 2022 года, чтобы продемонстрировать наше уважение и признательность за семь десятилетий службы. Празднования будут включать в себя зажжение маяка в честь платинового юбилея королевы в Канберре, выпуск памятных марок и монет, а также освещение памятников по всей Австралии», – сообщили на сайте.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что ключевым событием празднования станет переименование острова Аспен на озере Берли-Гриффин в Канберре. Остров будет переименован во время специального мероприятия в июне 2022 года.