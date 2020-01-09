В Австралии опасаются усиления лесных пожаров

Власти Австралии предупредили население о приближении новой волны экстремальной жары, грозящей обострить и без того катастрофическую ситуацию с масштабными пожарами лесов и кустарника. В ближайшие 12 — 36 часов в штате Виктория на юго-востоке страны ожидается «очень опасная и динамичная» ситуация», заявил глава местного ведомства по чрезвычайным ситуациям Эндрю Крискп в четверг, 9 января.

В связи с ожидаемым 10 января новым усилением жары власти штата продлили режим природной катастрофы еще на два дня. В ряде районов Виктории ожидается «экстремальная ситуация». Министр штата по делам полиции Лиса Невилл предостерегла население от переоценки последствий недавних дождей. По ее словам, пожары продолжают расширяться. (DW)