В Австралии выявили первый случай заражения оспой обезьян. По данным медиков, заболел 40-летний житель штата Новый Южный Уэльс, накануне вернувшийся из Европы.

Впервые вирус также выявили в Канаде. Правительство сообщило о двух заболевших из провинции Квебек. Они вернулись из поездки в США.

Ранее вспышки оспы обезьян были зафиксированы в Испании и Португалии. До этого несколько случаев вирусной инфекции, которая редко встречается в Европе, обнаружили в Великобритании. Известно о заразившихся в Италии, Швеции и США.