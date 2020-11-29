В Армении за сутки зарегистрировано 1174 случая заражения коронавирусом

В Армении за сутки было проведено 3064 тестирования, в результате которых подтвердилось 1174 случая заражения коронавирусом.

Как сообщает «Спутник Армения», oб этом сообщает Министерство здравоохранения.

«По состоянию на 11:00 29 ноября в целом подтверждено 134768 случаев заражения коронавирусным заболеванием, 107364 из которых излечились, 2 142 – со смертельным исходом. Фактически на данный момент лечатся 24724 пациента с коронавирусным заболеванием. В целом было проведено 509029 тестирований.

Таким образом, накануне было проведено 3064 тестирования, в результате которых подтвердилось 1174 случая заражения коронавирусом. 885 человек излечились, 21 человек умер (за сутки – ред.).

Накануне было зафиксировано 3 случая смерти, когда у пациентов было диагностировано коронавирусное заболевание, но смерть наступила из-за иной болезни. Общее число таких случаев 538», — отмечается в сообщении министерства.