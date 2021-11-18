В Ширакской области Армении, возле военной части произошел взрыв.

Как передает Newsarmenia.am, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.

Так, в рамках уголовного дела принимаются меры для выяснения обстоятельств взрыва, прогремевшего на территории близ N-ской воинской части в Гюмри.

Касательно данного случая 16-го ноября в 14:02 в полицию позвонил дежурный по части, заявив, что на прилегающей к части территории произошел взрыв. По поступившему в тот же день из медцентра Гюмри информации, в клинику был доставлен 18-летний парень с предварительным диагнозом «колотая, кровоточащая рана грудной клетки, травматический геморрагический шок».