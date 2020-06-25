В Армении три партии объединились против Пашиняна

В Армении три оппозиционные партии объединят усилия с целью добиться отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Лидеры партий «Процветающая Армения», «Родина» и «Дашнакцутюн» создадут рабочую группу для разработки программы совместных действий, говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Дашнакцутюн» в четверг, 25 июня.

В сообщении отмечается, что лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян, лидер «Родины» Артур Ванецян и представитель «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на встрече 24 июня обсудили «пути восстановления в стране конституционного порядка». «Достигнута договоренность создать рабочую группу из представителей трех партий, которая с целью обеспечения широкой консолидации разработает программу и «дорожную карту» совместных действий, согласовывая осуществляемые шаги», — говорится в документе.