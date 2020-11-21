В Армении после заявлений генерала Акопяна возбуждено уголовное дело

В Специальной следственной службе Армении возбудили уголовное дело на основании материалов, подготовленных по итогам пресс-конференции бывшего главы Генштаба ВС Армении, экс-начальника контрольной службы Минобороны Армении, генерал-полковника Мовсеса Акопяна. Об этом сообщили в ведомстве Sputnik Армения.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.308 УК Армении (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия). Проводится предварительное следствие.

Ранее бывший глава Генштаба ВС Армении, ныне уже отставной начальник контрольной службы Минобороны Армении генерал-полковник Мовсес Акопян выступил с рядом резонансных заявлений, которые вскоре опровергла пресс-служба Минобороны Армении. В частности, Акопян на пресс-конференции 19 ноября пояснил причины своей отставки, отметив, что последней каплей стало то, как премьер-министр Никол Пашинян призвал военнослужащих приехать в Ереван и решить вопросы со «скулящими под стенами», имея в виду протестующих против него людей.

Акопян также заявил, что на протяжении всего периода военных действий в Карабахе распространялась 100%-ная ложь, что и ввергло страну в глубокий кризис. По словам Акопяна, Пашинян назначил главой Генштаба ВС Армении самого неподготовленного генерала — Артака Давтяна, хотя лично он предлагал кандидатуру Оника Гаспаряна.

В тот же день МО Армении распространило комментарий, в котором говорилось, что заявления экс-главы военно-контрольной службы Минобороны Армении Мовсеса Акопяна не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну и представляют угрозу безопасности страны.