Внеочередные выборы президента Армении после отставки Армена Саркисяна могут состояться в середине февраля. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Конституцией республики.

«Внеочередные выборы президента республики проводятся не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии на должность президента республики в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти президента республики», — говорится в основном законе государства.

Президент Армении избирается Национальным Собранием (парламентом) сроком на семь лет. При этом один и тот же человек не может занимать эту должность дважды.

«Право на выдвижение кандидата в президенты имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов. Президентом избирается кандидат, который получил не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов», — следует из Конституции Армении.

23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, объяснив свое решение тем, что он не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач. По его словам, нынешняя Армения представляет собой президентскую республику по форме, но не по содержанию.