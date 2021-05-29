Армения считает приемлемыми для себя предложения России по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера республики Мгер Григорян, передает ТАСС.

«Российские предложения по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемы для Армении. Армянская сторона письменно представила свою позицию российским коллегам 19 мая», — сообщил Григорян.

Отметим, что ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином заявил, что Россия предложила создать совместную комиссию для демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.