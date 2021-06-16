В Армении арестован мужчина, принуждавший родственников пропавших без вести военнослужащих отправлять ему интимные фотографии и видео. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета, пишет Sputnik Армения.

40-летний житель Гориса после войны переименовал профиль Arman Armeni Xachatryan в Facebook на «Азиза Мурадова». По постам и фотографиям нашел родственников без вести пропавших военнослужащих, в том числе и 14 летнюю девочку, и стал отправлять им сообщения.

Мужчина представлялся азербайджанцем, говорил, что имеет непосредственное общение с пропавшим без вести военным, якобы он в плену, монтировал их фотографии через разные приложения и пересылал близким. Он требовал от родственниц военнослужащих отправлять ему фотографии и видео интимного характера. В противном случае грозился применить насилие, опасное для жизни либо здоровья пленного, или убить его.

Ему предъявлено обвинение в траффикинге двух и более лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия. Мерой пресечения избран арест. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.