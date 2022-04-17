Судя по всему, оппозиция Армении и лидеры сепаратистов Карабаха готовятся дать бой правительству Никола Пашиняна за его позицию по примирению с Азербайджаном и Турцией. Такой вывод можно сделать из событий последних нескольких суток, отмечает Turan.

Так, на внеочередном заседании 14 апреля «парламент Карабаха» принял заявление, в котором исключена возможность отказа от борьбы за независимость Карабаха. «Мы требуем от властей Армении отказаться от своей губительной позиции и руководствовались исключительно вышеуказанными ценностями», — говорится в заявлении.

В этот же день в Карабахе состоялись экстренные заседания и встречи лидера сепаратистов Араика Арутюняна с военным командованием и бывшими лидерами Карабаха. По их итогам Арутюнян открыто заявил, что не принимает планы правительства Армении признать Карабах частью Азербайджана.

Оппозиция Армении и карабахские лидеры объединились в стремлении сорвать планы Пашиняна заключить мир с Азербайджаном и намерены действовать решительно. Судя по всему, Армению ожидают потрясения и дестабилизация. Возможно покушение на Пашиняна, военный переворот или массовые протесты с последующими репрессиями оппозиционеров. Нельзя исключать и военной провокации армянских военных, чтобы не допустить заключения мирного договора. Насколько велики эти риски? И какую позицию в этой ситуации займет Кремль, который на словах предпочитает громко заявлять о желании скорейшего заключения мира между Ереваном и Баку?

Эти события прокомментировал # политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Всё, что происходило в Армении и в зоне контроля РМК в преддверии последнего визита Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Брюссель и после него, говорит о том, что всё это неспроста, тем более что происходит синхронно. Допустим, в Армении это могло быть организовано оппозиционными партиями, которые придерживаются пророссийской ориентации. Но сложно сказать, что эти обвинения Пашиняна в предательстве они инициировали самостоятельно. И с той же риторикой, синхронно мы слышим аналогичные выступления из уст лидеров сепаратистов Карабаха. Это говорит о том, что за всем этим стоит один и тот же заказчик. И этот заказчик – Россия. Это всем ясно. Потому что переговоры, проводимые при посредничестве Брюсселя, ЕС, не устраивают Москву. Если Азербайджан и Армения достигнут мирного соглашения при посредничестве ЕС, то Россия автоматически потеряет свое нынешнее влияние на регион, которое и без того уже хрупкое.

Поэтому все эти протесты, призывы – это только начало большого процесса. Я не думаю, что возможности РФ в Армении или Азербайджане ограничиваются тем, чтобы организовать какие-то протесты. Ресурсов у Москвы куда больше. В Армении такие массовые выступления могут привести к уличным столкновениям противников и сторонников Пашиняна, к созданию хаоса и ситуации гражданского неповиновения, и к нарушению перемирия на линии соприкосновения войск между Азербайджаном и Арменией. Это особенно следует иметь в виду, с учетом того, что в командовании армий обеих стран российское влияние остается довольно значительным.

Кроме того, я думаю, в Армении даже возможен военный переворот, путч. Самый идеальный вариант для Москвы – нарушить перемирие между нашими странами в пограничной зоне, особенно на спорных участках. Такое возможно и в Карабахе. Не случайно лидеры «НКР» угрожают руководству Армении. Они могут совершить какие-то провокационные действия и в отношении азербайджанских военных. Безусловно, под прикрытием «миротворцев». В этом смысле Азербайджан должен опережать их, чтобы не допустить подобного. Превентивные меры могут привести их в чувство. Надо дать понять и «миротворцам», и сепаратистам, что Азербайджан способен дать достаточно адекватный ответ.

Будет ли нарушен процесс мирных переговоров? Я думаю, такой риск есть всегда. И он будет оставаться, пока Россия недовольна тем, что переговоры идут без ее участия. А они не могли бы идти без участия Москвы, если бы на это не согласились руководители Азербайджана и Армении. То есть, я думаю, что кроме прочего Азербайджан должен усилить меры безопасности в экономической и транспортной сфере, особенно на нефтегазовой инфраструктуре. Там тоже возможны вылазки, провокации, теракты. Риски достаточно высоки.

Какую позицию займет Кремль? Я думаю, официально он будет отгораживаться от всего того, что может произойти, чтобы не показывать своего координирования процессами.

А при решительных действиях Баку и Еревана переговорный процесс может продвигаться успешно. Безусловно, до заключения мирного договора между нашими странами еще далеко, но какое-то рамочное соглашение или протокол о намерениях может быть подписан. Возможно, даже во время следующей встречи Алиева и Пашиняна.