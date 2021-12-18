Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 343 506.

Как передает Sputnik Armenia, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения, по состоянию на 17 декабря таких случаев было 343 350. Таким образом, количество выявленных случаев заражения за сутки составило 156.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 7 893 (плюс 8 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1491 (плюс 2 за минувшие сутки).

На лечении находятся 6 072 человека. Общее количество проведенных тестов – 2 485 938 (6 549 за последние сутки).