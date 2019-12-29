В Аргентине самолет совершил аварийную посадку на кукурузное поле

Частный самолет Cessna C560X с девятью людьми на борту совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Аргентине после отказа одного из двигателей, сообщает портал Infobae.
Инцидент произошел в субботу. Самолет вылетел из аэропорта в пригороде Буэнос-Айреса, метеорологические условия были неблагоприятные, однако риска не представляли, пишет портал. Во время полета в работе одного из двигателей возникла неисправность, и пилот принял решение посадить самолет на засеянное кукурузой поле в нескольких километрах от города Мирамар.
В результате инцидента никто не пострадал, однако само воздушное судно получило множество повреждений.(РИА Новости)
| 2019-12-29T10:04:50+00:00 29 декабря 2019, 12:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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