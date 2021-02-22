В Анкаре прошла встреча министров образования Турции и Азербайджана

Турция готова внести вклад в развитие сферы образования в Нагорном Карабахе.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр национального образования Турции Зия Сельджук по итогам встречи с азербайджанским коллегой Эмином Амруллаевым.

«Мы осознаем критическую важность образования в восстановлении Карабаха и приложим большие усилия для улучшения образовательной деятельности в регионе», — отметил министр.

Сельджук отметил, что в Турции рады визиту азербайджанской делегации во главе с премьер-министром Али Асадовым для участия в 9-м заседании межправительственной комиссии по экономическим вопросам.

Министр напомнил, что 19 февраля в присутствии вице-президента Турции Фуата Октая и Али Асадова подписал с Амруллаевым протокол о сотрудничестве в сфере профобразования.

По словам главы ведомства, в соответствии с протоколом планируется организовать обучение в ссузах по пяти направлениям: информационные технологии, гостиничные и туристические услуги, дизайн мебели и интерьера, технологии дизайна одежды.

Сельджук отметил, что в Турции готовы поделиться опытом с Азербайджаном в сфере профессионального образования.

Турецкий министр в лице Амруллаева вновь поздравил Азербайджан с победой в Карабахе.

«Успех азербайджанского народа — наша гордость, его радость — наша радость. Мы осознаем критическую важность образования в восстановлении Карабаха и приложим большие усилия для улучшения образовательной деятельности в данном регионе», — сказал он.

В свою очередь, Амруллаев выразил удовлетворение в связи с возможностью находиться в Турции и провести обмен мнениями по вопросам профобразования.