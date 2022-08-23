В Анкаре во вторник прошла церемония официальной встречи президента Палестины Махмуда Аббаса.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретил палестинского лидера у входа в Президентский комплекс.

Прозвучали государственные гимны двух стран.

Аббас приветствовал строй почетного караула.

У Президентского комплекса были вывешены 16 флагов – по числу тюркских стран, существовавших на протяжении истории.

Представители государства и правительства Турции были представлены президенту Палестины, а члены делегации Палестины – главе турецкого государства.

Далее начались переговоры в формате один на один и в расширенном составе. (Анадолу)