В Анкаре во вторник прошла церемония официальной встречи президента Палестины Махмуда Аббаса.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретил палестинского лидера у входа в Президентский комплекс.
Прозвучали государственные гимны двух стран.
Аббас приветствовал строй почетного караула.
У Президентского комплекса были вывешены 16 флагов – по числу тюркских стран, существовавших на протяжении истории.
Представители государства и правительства Турции были представлены президенту Палестины, а члены делегации Палестины – главе турецкого государства.
Далее начались переговоры в формате один на один и в расширенном составе. (Анадолу)