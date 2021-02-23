В Анкаре прошла трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана

23 февраля в Анкаре прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Как сообщает во вторник Trend, после встречи состоялась совместная пресс-конференция с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и заместителя председателя Кабинета Министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

Сначала министры подписали протокол встречи.

Затем министры обменялись мнениями относительно итогов трехсторонней встречи.

| 2021-02-23T21:47:48+04:00 23 февраля 2021, 22:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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