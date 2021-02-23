В Анкаре прошла трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана

23 февраля в Анкаре прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.
Как сообщает во вторник Trend, после встречи состоялась совместная пресс-конференция с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и заместителя председателя Кабинета Министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.
Сначала министры подписали протокол встречи.
Затем министры обменялись мнениями относительно итогов трехсторонней встречи.