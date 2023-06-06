Во вторник в Анкаре состоится первое заседание нового Кабмина Турции.

Заседание под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана стартует в 14:00 (15:00 по бакинскому) по местному времени, сообщает Агентства Анадолу.

До начала обсуждений, глава государства и члены правительства посетят мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка «Аныткабир».

Президент Эрдоган 3 июня после церемонии инаугурации огласил состав нового кабинета министров Турции.

В новый состав правительства вошли: вице-президент Джевдет Йылмаз, министр юстиции Йылмаз Тунч, министр семьи и социальных услуг Махинур Оздемир Гёкташ, министр труда и социального обеспечения Ведат Ишыкхан, министр окружающей среды и урбанизации Мехмет Озхасеки, министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр молодежи и спорта Осман Ашкын Бак, министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек, министр внутренних дел Али Йерликая, министр национального образования Юсуф Текин, министр национальной обороны Яшар Гюлер, министр здравоохранения Фахреттин Коджа, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр, министр сельского и лесного хозяйства — Ибрагим Юмаклы, министр торговли Омер Болат, министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

Участники заседания обсудят приоритетные направления развития страны в свете концепции «Столетие Турции».

Как ожидается, особое внимание будет уделено вопросам противодействия инфляции, а также борьбе с терроризмом и внешней политике.

Срок полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана, переизбранного на пост главы государства по итогам выборов 28 мая, продлится до 2028 года.