В Англии запретили клеевые мышеловки в связи с негуманностью этого метода. Об этом сообщает Mail Online.

Ловушки с густым клеем применяются, как минимум, с начала XX века. В центре такой ловушки располагается приманка, и когда мышь пытается добраться до нее, то застревает в вязкой жидкости. Через какое-то время она либо помирает от истощения, либо ее убивает человек.

Международное гуманное общество (HIS) считает такие ловушки негуманными, поскольку грызуны могут сломать кости, оторвать куски кожи, задохнуться или умереть от голода и обезвоживания. Теперь закон о запрете ловушек этого типа получил одобрение в Палате Лордов и вступит в действие в течение двух лет после одобрения Королевы.

«Клеевые ловушки — это примитивные устройства, которые причиняют ужасные страдания миллионам животных, – прокомментировали решение в Международном гуманном обществе. – Абсолютно верно, что их публичное использование будет запрещено, и мы надеемся, что принятие закона ускорит их изъятие из продажи».

Защитники животных надеются, что регулирование рынка ловушек для вредителей поможет сократить их страдания.