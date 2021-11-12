Проведена встреча с членами азербайджанской общины, проживающей в американском штате Флорида.

В начале встречи, состоявшейся в городе Санни-Айлс-Бич (Sunny İsles Beach) округа Maйами-Дейд, прозвучали государственные гимны Азербайджана и США, после чего минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за Родину.

Выступая на мероприятии, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил наших соотечественников с первой годовщиной славной Победы, одержанной под руководством Президента Азербайджана, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, и 9 Ноября – Днем государственного флага, призвал представителей диаспоры и впредь быть активными в деле доведения до мира азербайджанских реалий.

Генеральный консул Турции в Майами Бурч Джейлан поздравил азербайджанский народ с Днем Победы, отметив, что считает себя тоже представителем Азербайджана.

Вице-мэр города Санни-Айлс-Бич Лариса Свечина подчеркнула, что всегда поддерживает Азербайджан в его справедливой борьбе.

Руководитель еврейской общины во Флориде, журналист Ноберт Евдаев констатировал, что толерантная и мультикультуральная среда в Азербайджане служит примером для всего мира.

На мероприятии был показан видеоролик, посвященный деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой, проведены обсуждения, касающиеся планов работы диаспоры на следующий год.

Встреча продолжилась художественной программой.