В Алжире сформировали новое правительство

Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад завершил формирование нового правительства и представил список министров президенту Абдельмаджиду Теббуну, сообщает РИА Новости со ссылкой на алжирское телевидение.
Камель Бельджуд станет главой МВД страны, МИД возглавит Сабри Букадум, министерство энергетики — Мухаммед Аркаб, министром юстиции назначен Белькасем Зегмати, министром финансов — Абдеррахман Рауия, культурой займется Бендудад Малика, сельским хозяйством — Сидахмед Ферухи. Начальником генштаба и вице-министром национальной обороны Алжира утвержден Саид Шангриха.
Ранее Джеррад заявлял, что новое правительство будет профессиональным, совершенно независимым и никак не связанным с прошлым правящим режимом.
| 2020-01-03T00:36:56+00:00 3 января 2020, 05:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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