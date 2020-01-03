В Алжире сформировали новое правительство

Камель Бельджуд станет главой МВД страны, МИД возглавит Сабри Букадум, министерство энергетики — Мухаммед Аркаб, министром юстиции назначен Белькасем Зегмати, министром финансов — Абдеррахман Рауия, культурой займется Бендудад Малика, сельским хозяйством — Сидахмед Ферухи. Начальником генштаба и вице-министром национальной обороны Алжира утвержден Саид Шангриха.

Ранее Джеррад заявлял, что новое правительство будет профессиональным, совершенно независимым и никак не связанным с прошлым правящим режимом.