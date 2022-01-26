В Турксибском районе Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции в результате попытки нападения на административные здания, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный городской антитеррористический штаб.

По данным правоохранительных органов, задержаны пять человек. Они планировали атаковать здания, принадлежащие государственным органам.

Ранее полиция Алма-Аты сообщила о контртеррористической операции.

Согласно представленной информации, сотрудники правоохранительных органов обратились к жителям с просьбой проявить понимание к временным мерам, а также заблаговременно изменить маршрут передвижения с учетом изменений и правил дорожного движения.