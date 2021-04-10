В Alibaba прокомментировали штраф властей Китая за нечестную конкуренцию

В компании Alibaba прокомментировали штраф властей Китая за нечестную конкуренцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

В заявлении компании сказано, что «мы искренне принимаем его и полностью подчиняемся». В Alibaba обещают усилить ведение бизнеса в соответствии с законом и лучше выполнять свои социальные обязательства.

Уточняется, что помимо штрафа, регулятор потребовал от компании усилить внутренний контроль, а также в течение трех лет отчитываться перед регулятором.

Ранее сообщалось, что Государственное управление по контролю за рынком КНР оштрафовало компанию Alibaba на $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. Размер штрафа составит 4% от объема ее продаж в 2019 году на территории Китая.

Напомним, в минувшем году Госуправление рыночного регулирования КНР начало расследование в отношении крупнейшей интернет-компании Китая Alibaba Group. Компанию заподозрили в создании условий для «принудительной эксклюзивности». Данная стратегия принуждает партнеров концерна отказываться от сотрудничества с ее конкурентами. В Alibaba Group, работающую в сфере интернет-коммерции, входят торговые площадки Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и другие.