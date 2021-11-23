Более 250 афганских СМИ закрылись по различным причинам с момента прихода к власти в стране радикального движения «Талибан».

Как передает ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал TOLO News.

257 средств массовой информации, действовавших в Афганистане до прихода талибов, были вынуждены закрыться по экономическим причинам или из-за введенных радикалами ограничений. Телеканал подвел таким образом итоги первых 100 дней движения у власти. Одной из главных проблем называют катастрофическое снижение доходов медийных компаний, в основном от рекламы. Порядка 70% журналистов и сотрудников СМИ лишились работы. Увольнения продолжаются на фоне тяжелой экономической ситуации в стране.

Негативную роль в судьбе многих СМИ сыграли и правила, введенные «Талибаном». Новая редакционная политика для части газет и телеканалов оказалась неприемлемой, хотя движение декларировало уважение принципов свободы слова и мнений. Несколько журналистов в последние месяцы погибли в результате нападений, взрывов и иных инцидентов, что негативно отражается на привлекательности этого рода занятий в целом.

Медиакомпании и их спонсоры обеспокоены вероятностью дополнительных ограничений. 21 ноября талибы определили новые правила работы СМИ в стране, обязав женщин-телеведущих надевать хиджаб. Движение также указывает на необходимость «воздерживаться от демонстрации драматических фильмов и передач, в которых участвуют актрисы». Радикалы против показа «фильмов местного и зарубежного производства, которые продвигают в афганском обществе неподобающие этические нормы».

Отдельным пунктом подчеркивается необходимость «воздерживаться от демонстрации фильмов и иных видеозаписей, демонстрирующих обнаженное человеческое тело». Строжайший запрет вводится на показ «сериалов, в которых актеры изображают пророка (Мухаммеда) и его сподвижников».