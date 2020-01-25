В Афганистане атаковали Ми-8 с украинским экипажем?

В Афганистане атаковали вертолет Ми-8 молдавской частной компании с украинским экипажем, перевозивший продовольствие в рамках гуманитарной миссии. Об этом сообщает «Интерфакс»со ссылкой на Орган гражданской авиации Молдавии.

Неизвестные обстреляли вертолет из РПГ в провинции Гильменд, когда он находился на земле. Командир экипажа и инженер-механик, которые оказались гражданами Украины, получили легкие ранения. Второй пилот, гражданин Молдавии, не пострадал. Они пересели на другой вертолет с молдавским экипажем, который доставил их в больницу.

Согласно поступавшей ранее информации из Кишинева, вертолет был не подбит на земле, а сбит ракетой в воздухе. Также сообщалось, что воздушное судно перевозило афганских военных. В Минобороны Афганистана ранее 25 января отчитались об инциденте с молдавским вертолетом, однако в публикации пресс-службы ведомства в Facebook говорится о Ми-17, а не Ми-8. В заявлении министерства сказано, что летательный аппарат совершил экстренную аварийную посадку в Гильменде и что никто не пострадал.

В Афганистане размещен 16-тысячный военный контингент стран НАТО для противостояния боевикам различных группировок. Молдавия, хотя и не является членом альянса, имеет соглашения о военном сотрудничестве с отдельными государствами, входящими в блок, — например, с Румынией (lenta.ru)