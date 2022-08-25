В международном аэропорту в Зангилане, который строится на освобожденной от оккупации территории Азербайджана, начат облет средств радиотехнического обеспечения полетов.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», летная проверка осуществляется с применением полностью автоматизированного комплекса Aerodata AD-FIS-112, установленного на борту самолета бизнес-класса ATR 42-500.

Отметим, что AFIS (Aero Flight Inspection System) — это современная полноавтоматическая система летного контроля, применяемая для проверки посадочных средств в аэропортах и наземных радионавигационных систем.

Напомним, что все важные международные коды и позывные ICAO, EUROCONTROL и IATA, необходимые для аэронавигационного обеспечения строящегося Зангиланского международного аэропорта, уже получены.

Данные коды и радиочастоты необходимы для обеспечения обслуживания воздушного движения, трансляции авиационной метеорологической информации, ввода в эксплуатацию системы связи, навигации, радиолокации и других систем.

Они обеспечивают интеграцию навигационного оборудования в международную систему, и, соответственно, безопасность и регулярность выполнения международных полетов.

Оснащение Международного аэропорта в Зангилане радиотехническим оборудованием аэронавигационного обеспечения полетов также полностью завершено.

Международный аэропорт в Зангиланском районе предполагается ввести в эксплуатацию в сентябре текущего года.