В аэропорту Шереметьево в Москве обнаружена сумка с повышенным радиационным фоном

Сумку с повышенным радиационным фоном проверяют в московском аэропорту «Шереметьево«, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, во время сортировки багажа датчики радиационной безопасности зафиксировали изменение радиационного фона в одной из сумок. Дежурные службы поместили сумку в специализированное помещение.
«Угрозы персоналу, пассажирам и багажу нет. Аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не производится. Специальными службами проводится радиационная разведка и дополнительные замеры», — сказал собеседник агентства.
Также специалисты связались с ФГУП «Радон» для возможного изъятия и утилизации сумки при подтверждении изменения радиационного фона.