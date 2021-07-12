Более 660 рейсов отменили в двух аэропортах Пекина из-за проливных дождей, сообщает китайское издание 21st Century Business Herald со ссылкой на данные аэропортов.
По состоянию на 12.00, в международных аэропортах «Шоуду» и «Дасин» отменили 663 рейса.
Дожди в китайской столице начались в воскресенье вечером.
Накануне метеорологическая служба Пекина объявила «желтый» уровень тревоги в связи с предстоящими ливнями. Синоптики ожидают, что до утра вторника в городе в среднем выпадет от 60 до 100 миллиметров осадков, в горных районах есть риск возникновения паводков и селей. Городское управление водного хозяйства мобилизовало 15 тысяч человек и направило 13 инспекционных групп во все районы города для оценки готовности столицы к борьбе с паводками. (РИА Новости)