В Adidas призвали проверить реагирование на расовые проблемы в компании

Сотрудники Adidas обратились к руководству компании с призывом проверить подход к расовым вопросам на рабочем месте и создать анонимную платформу, где сотрудники смогут сообщать о расизме и дискриминации, сообщает телеканал CNN.
Уточняется, что группа сотрудников компании из Германии, США, Австралии и Панамы направила письмо руководству с требованием проверить, каким образом глава отдела по работе с персоналом Карен Паркин реагировала на расовые проблемы в компании. Кроме того, сотрудники выступили за создание анонимной платформы для сообщений о расизме и дискриминации.
«Наши сотрудники отважно обратились к людям в руководстве, они указали на тот факт, что мы не являемся представителями тех сообществ, которые приносят нам (компании — ред.) прибыль, и нам не хватает лидерства, процессов и целей, которые бы обеспечили это», — приводит телеканал текст письма сотрудников.
«Adidas и Reebok всегда были и будут против дискриминации в любых формах, и мы вместе выступаем против расизма», — говорится в заявлении компании.(РИА Новости)