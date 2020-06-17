В Adidas призвали проверить реагирование на расовые проблемы в компании

«Наши сотрудники отважно обратились к людям в руководстве, они указали на тот факт, что мы не являемся представителями тех сообществ, которые приносят нам (компании — ред.) прибыль, и нам не хватает лидерства, процессов и целей, которые бы обеспечили это», — приводит телеканал текст письма сотрудников.