В 9 городах и районах в дни строгого карантина аптеки будут осуществлять доставку по адресу

Сегодня с 00:00 часов по 06:00 16 июня 2020 года на территории городов Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, а также Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов разрешается деятельность аптек в формате осуществления доставок по адресам.

Как передает Report, решение об этом принял Оперативный штаб при Кабинете министров.

Передвижение сотрудников аптек, которые будут работать в указанные даты, а также их автомобилей разрешается после того, как работодатель внесет информацию о них в портал «icaze.e-gov.az» с использованием электронной подписи.

После завершения процесса регистрации, адреса, часы работы и телефонные номера аптек, которые будут работать в дни ужесточенного карантина, размещены на сайте www/koronavirusinfo.az.