В Баку в 211 объектах общепита из 1807, по которым были проведены рейды, выявлено незаконное подключение к газовому хозяйству, в 807 объектах – случаи использования газовых баллонов.

Об этом говорится в информации, распространенной Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что сотрудники ПО «Азеригаз» устранили случаи подключения к газовой линии, демонтировали и изъяли газовые счетчики: «Также газовые баллоны при участии представителей объектов были вывезены, и у ответственных лиц были взяты подписки об их неиспользовании».