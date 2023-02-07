Патриарх Кирилл работал на КГБ, когда жил в Швейцарии в 1970-х годах, сообщают швейцарские газеты со ссылкой на рассекреченные архивы.

Человек, который сегодня служит духовным главой Русской православной церкви, «монсеньор Кирилл», работал на КГБ, пишут газеты Sonntagszeitung и Le Matin Dimanche со ссылкой на досье швейцарской полиции.

Издания заявили, что получили доступ к файлу в швейцарском национальном архиве.

Кирилл, который сегодня выступает одним из главных сторонником войны в Украине, в начале 1970-х жил в Женеве, официально как представитель Русской православной церкви во Всемирном совете церквей (ВСЦ).

Российские спецслужбы дали Кириллу кодовое имя «Михайлов». Он должен был влиять на совет церквей в интересах Советского союза. Его цель состояла в том, чтобы подтолкнуть ВСЦ к критике США и их союзников, а также показать, что в Союзе есть религиозные свободы.

РПЦ отказалась комментировать шпионскую деятельность Кирилла в Женеве, а в ВСЦ заявили, что не располагают информацией об этом.

Племянник патриарха Михаил Гундяев, который сейчас представляет русскую церковь в ВСЦ в Женеве, заявил Le Matin Dimanche, что Кирилл «не был агентом, хотя и подвергался „строгому контролю“ со стороны КГБ». Однако он настаивает, что это«не повлияло на искренность его участия в экуменической работе с другими церквами».

Гундяев также рассказал, что Кирилл очень любил Швейцарии и посетил ее не менее 43 раз. Патриарх увлекался лыжным спортом и часто катался на альпийских склонах. В 2007 году он даже сломал ногу, катаясь на лыжах.

«У меня особые чувства к вашей стране», — говорил сам патриарх в 2019 году, принимая председателя верхней палаты швейцарского парламента. «Из всех стран мира, возможно, это та, которую я посещал чаще всего».

После начала войны в Украине патриарх Кирилл стал одним из главных ее идеологов. Он неоднократно оправдывал вторжение в Украину в своих проповедях. Например, в сентябре он сказал российским военнослужащим, чтобы они не боялись умереть на войне с Украиной. Те, кто, «движимый чувством долга», погибает на войне, «приносит себя в жертву за других», поэтому эта жертва «смывает все грехи», говорил патриарх. Кирилл находится под санкциями Великобритании, Канады и Литвы. (moscowtimes.ru)