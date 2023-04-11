За первые три месяца 2023 года россияне зарегистрировали в Грузии 5332 различных предприятия. Среди них 191 общество с ограниченной ответственностью (ООО), 8 неправительственных организаций (НПО), а в остальных 5133 случаях граждане России регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Это следует из ответа Национальной службы статистики при Кабинете министров Грузии на запрос Грузинской службы Радио Свобода.

Ведомство отмечает, что за 2022 год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий. Активность и темп регистрации связаны с началом полномасштабного российского вторжения в Украину и переездом россиян в соседние страны, в том числе и в Грузию.

Так, если в январе 2022 года граждане России зарегистрировали в Грузии всего 71 предприятие, то в марте того же года – уже 2154.

В понедельник Национальный банк Грузии сообщил, что валютные резервы страны достигли исторического максимума, превысив пять миллиардов долларов. Грузинская валюта лари (GEL), продававшаяся в марте прошлого года по курсу 3,1–3,2 GEL за доллар США, к 10 апреля текущего года окрепла до уровня 2,53 GEL за доллар.

По мнению экономистов, главной причиной укрепления лари, позволившей Национальному банку купить значительный объём валюты и увеличить тем самым финансовые резервы страны, стал массовый приезд в Грузию сотен тысяч граждан России.

Согласно неофициальным данным, число переселенцев превышает 120 тысяч человек. Более точные данные получить невозможно, поскольку практически все россияне, переехавшие в страну за последний год, обладают статусом туриста: по местному законодательству граждане России могут въезжать в Грузию и жить без визы в течение 12 месяцев. (svoboda.org)