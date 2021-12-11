В следующем году начнется работа над реализацией первого района океанского поселения в Южной Корее.

Как передает CNN, у южнокорейского города Бусан есть планы по созданию нового океанского поселения, состоящего из ряда взаимосвязанных платформ.

Так, «плавучий город» в конечном счете может вместить 10 000 человек, предлагая прибрежным районам радикальное решение проблемы угрозы, создаваемой повышением уровня моря. Изготовленные на заводах, а затем отбуксированные на место, предлагаемые платформы будут подниматься и опускаться вместе с уровнем моря.

Проект Oceanix представил планы создания «защищенного от наводнений» города в 2019 году, и с тех пор организаторы искали место для создания прототипов. В прошлом месяце группа подписала соглашение с Бусан и Организацией Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) о размещении первого из своих плавучих районов у побережья Южной Кореи.