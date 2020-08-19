В 12 клубах чемпионата Англии выявлено 14 случаев заражения коронавирусом

В 12 клубах Английской премьер-лиги (АПЛ) выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщает The Telegraph.

По информации британского издания, инфекцией заразились 14 человек. Имена заболевших и команды не уточняются. В настоящее время клубы готовятся к новому сезону чемпионата Англии, который стартует 12 сентября.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 777 тыс. человек, 14 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 22 млн.(Газета.Ru)