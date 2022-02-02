«Мы хотим разделить на три категории иностранных граждан, приезжающих в Азербайджан на охоту. Это будут зеленая, желтая и красная категории».

Об этом заявил председатель Ассоциации охотничьего туризма Рамин Заманов на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области усовершенствования охотничьей деятельности.

По его словам, к зеленой категории будут относится те, кто охотятся в рамках лицензии, не нарушая законов: «Относящиеся к желтой группе склонны нарушать законы. А те, чьи имена внесены в красную категорию, конкретно нарушают законы и наносят серьезный вред экологии. Мы представим информацию по этой категории в Министерство экологии и природных ресурсов, чтобы было легче осуществлять контроль», — отметил он.