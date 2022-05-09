Сегодня Азербайджан, как и весь мир, празднует 77-летие со дня победы над фашизмом. На борьбу с немецко-фашистскими захватчиками встала вся Cтрана Советов. Совместными усилиями удалось победить коварного врага.

Спустя десятилетия, оглядываясь на прошлое, мы понимаем, насколько должны быть благодарны тем, кто отдал свои жизни за Великую Победу. Потеряв за всю II Мировую войну (1939-1945) 71 млн 170 тыс. человек, мир обрел спокойное будущее…

С нападением Германии 22 июня 1941 года, СССР, в составе которого был и Азербайджан, вступил в войну. Германское командование уделяло особое внимание нефтяным залежам Баку и в ходе битвы за Кавказ ставило задачей взять контроль над столицей и ее нефтяными промыслами.

В период Великой Отечественной войны (ВОВ) с 1941 по 1945 годы было призвано около 600 тысяч жителей Азербайджана. Были сформированы 77-я, 223-я, 271-я и 416-я азербайджанские национальные дивизии. Из более полумиллиона человек добровольцами ушли на фронт 40 тысяч.

После войны домой не вернулись более 350 тысяч азербайджанцев. Свыше 100 тыс. выходцев из Азербайджана за отвагу и мужество, проявленные в борьбе против фашистских захватчиков, были награждены орденами и медалями, более 100 из них присвоено звание Героя Советского Союза. 43 этнических азербайджанца были удостоены этого звания, в их числе Ази Асланов, Исрафил Мамедов и Гафур Мамедов.

Годы летят… Ветеранов ВОВ становится все меньше и меньше. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, сегодня в Азербайджане насчитывается 96 участников ВОВ. Каждому интересна история их победы. Многим далеко за 100 лет.

Корреспонденту # удалось найти и поговорить с одним ветеранов войны – Дадашовым Азером Таги оглу.

Договорившись о встрече с сыном Азер муаллима Ильгаром Дадашовым, мы пришли по указанному адресу: небольшой дворик в районе «Беш мяртябя».

В центре двора в помещении небольшого строения сидели Азер дайы и еще двое мужчин. Они оживленно что-то обсуждали. Увидев нас, разговор прервался, но Азер дайы продолжал с наслаждением доедать гутабы с зеленью, запивая чаем из армуды.

Нас пригласили войти. Пока наш герой завтракал, его сын рассказал, что отец родился 1 января 1924 года в Баку в семье зажиточного купца.

«Регистрация новорожденных в то время велась недостаточно четко. Несостыковки в датах имели место. Поэтому в паспорте он 1925 года рождения.

Сейчас папе 98 лет. Он вырос и всю жизнь прожил в Баку на улице Заргарпалан. Мой дедушка — Дадашов Таги скончался в 1942 году. На тот момент отцу было 17. Дальнейшим воспитанием сына занималась моя бабушка», — сообщил Ильгар муаллим.

Азер дайы кашлянул, как бы давая нам понять, что готов поведать свою историю без чьей-либо помощи. И хоть наш собеседник в преклонном возрасте, говорил он четко.

«Когда началась война, мне было 16 лет. Не хватало буквально два года, чтобы я мог взять оружие и биться с врагом. В 1943 году пришла повестка из военкомата. Собрав все необходимые вещи, я прибыл по указанному адресу.

Сначала меня вместе с другими призывниками отправили в Сумгаит. Там мы оставались в военных палатках. Затем увезли в Хачмаз, а оттуда — уже на фронт. Но сначала нас хорошенько помыли и одели во все новое. Выдали алюминиевую миску, ложку и оружие.

Товарный поезд, загруженный молодыми бойцами, тронулся на фронт. Меня зачислили в состав 833-го стрелкового полка 402-й Азербайджанской стрелковой дивизии, командиром которой был майор Аким Аббасов», — начал свое повествование Азер дайы.

Во время беседы Азер дайы иногда замолкал, взгляд его останавливался на каком-нибудь предмете, как будто он что-то пытался вспомнить.

«Хочу признаться. Мне было очень страшно ехать на фронт. Что я мог знать о войне, о смерти? Неизвестность, рассказы солдат, которые видели, что творилось на боле брани…»

За два года службы Азер дайы дошел до Моздока (Северный Кавказ). События тех лет он помнит урывками, но очень старался связать их в логическую цепочку:

«Хотите — верьте, хотите — нет, у меня не было даже царапины. Но я видел, как умирали мои товарищи по оружию. Ужасающее зрелище… Немцы, не щадя, убивали всех. Оставшихся в живых брали в плен. Как потом мне рассказывали ребята, в плену с ними обращались с особой жестокостью».

Будучи на войне, Азер дайы сильно скучал по матери. По его словам, как только выпадала возможность, он писал ей письма, в которых успокаивал и обещал вернуться живым. Все письма доходили до адресата, а мать еще долгое время хранила их как память о страшном прошлом. Когда сын вернулся, бедная женщина не сразу его узнала – так сильно он изменился.

Внезапно кашель Азер дайы прервал нашу беседу. Отхлебнув чаю, он продолжил, но уже не о войне, а о личной жизни:

«После войны мать решила меня женить. Вместе с тетей они ходили из одного дома в другой в поисках невесты. Никто не отдавал мне в жены дочь, говорили, что я не смогу содержать семью. Хотя моя мама была из традиционной мусульманской семьи, воспитанной на исламских традициях, ей пришлось согласиться на то, чтобы моей женой стала русская девушка Света.

Она жила напротив. Была из интеллигентной семьи – родители были педагогами. Ее мама была награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Мы тайно встречались 10 лет, а потом сбежали. Мама благословила нас».

По словам ветерана, после войны было сложно устроиться на работу. Сначала он таксовал, потом подрабатывал водителем грузовика. Только спустя какое-то время Азер дайы стал директором овощной базы.

Закурив сигарету, наш собеседник достал из левого кармана куртки кинжал, который всегда носит с собой, «чтобы никто не совал нос».

«Жизнь удалась. Я ею доволен. У меня двое сыновей, старший живет в Германии. Я счастливый дедушка пяти внуков и прадедушка стольких же правнуков.

К сожалению, супруга умерла. Но, благодаря заботе младшего сына, сейчас я сижу напротив вас», — завершил свой рассказ Азер дайы.

За участие в Отечественной войне Дадашов Азер был награжден орденами и медалями.

Коллектив «Зеркало» поздравляет ветеранов ВОВ и желает им крепкого здоровья и благополучия!

Мина Гусейн, Специально для «Зеркало»