Соединение железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан с Транскавказским коридором создаст единую транспортную сеть между странами и расширит географию торговли из Китая в Европу.

Как сообщает # со ссылкой на узбекскую прессу, об этом сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, выступая на первой встрече министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции.

По его словам, на саммите глав государств ШОС в Самарканде 15-16 сентября этого года планируется подписание соответствующего трехстороннего документа по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

В.Норов подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора, который мог бы обеспечить кратчайший сухопутный маршрут из Азии в Европу.

Он отметил, что важное значение для Узбекистана имеет также использование транзитного потенциала железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В итоговом заявлении представителя МИД отмечено, что делегации трех стран договорились об активном использовании этой железной дороги, а также международных портов Турции и Азербайджана, всеми возможностями, которые открывают международные транспортные коридоры «Север-Юг» и «Восток-Запад».