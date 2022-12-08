«Газовый союз», который президент Владимир Путин предложил создать центральноазиатским республикам бывшего СССР, не встретил энтузиазма. Вслед за Казахстаном, который указал на риски санкций нового проекта Кремля, от участия в союзе отказался Узбекистан.

Узбекистан ведет переговоры о закупке газа и электроэнергии из соседних стран, но «не через какой-то альянс или союз», заявил в среду министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

Хотя Узбекистан испытывает острую нехватку газа, в ряде регионов планово отключают электроэнергию, а в Ташкенте и Ферганской долине приостановлена работа газовых заправок, по словам Мирзамахмудова, власти не намерены ставить под угрозу «национальные интересы, экономику и независимость».

«Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», — подчеркнул министр, добавив, что покупать топливо в России и другой стране Узбекистан будет лишь при выгодных ценах и условиях контракта (цитаты по Reuters).

«Если даже с Россией будет заключено соглашение о поставке газа, это не означает союз, — подчеркнул Мирзамахмудов. — Узбекистан не имеет общей границы с Россией. Поэтому будут проведены переговоры о его поставке через соседний Казахстан. Это будет технический контракт».

Об идее «тройственного газового союза», в рамках которого российский газ через Центральную Азию уходил бы на китайский рынок, Путин заявил в конце ноября, во время официального визита в Москву президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«У России, Казахстана, Узбекистана еще с советских времен фактически единая газотранспортная система. И у нас есть большие возможности для расширения взаимного сотрудничества», — говорил позднее встречи вице-премьер Александр Новак.

В Казахстане идею отвергли через два дня после возвращения Токаева из России. Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода западных санкций и будет оценивать проект газового союза с учетом санкционных рисков, заявил 30 ноября замглавы МИД республики Роман Василенко. Проект предстоит внимательно изучить, прежде чем принимать какие-либо решения, подчеркнул дипломат. (moscowtimes.ru)