Узбекистан выплатит иностранным туристам по 3 тыс. долларов при заражении COVID-19

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о дополнительных мерах по развитию туризма, в соответствии с которым иностранные туристы, заразившиеся на территории Узбекистана коронавирусом, будут получать компенсацию по 3 тыс. долларов США.

Как передает Report, об этом в субботу сообщил телеканал «Узбекистан 24».

«Туристам, заразившихся коронавирусом в Узбекистане, выплатят компенсацию в размере 3 тыс. долларов США», — говорится в сообщении. Отмечается, что документ, принятый главой государства, предусматривает создание системы санитарно-эпидемиологической безопасности «Узбекистан — безопасное путешествие гарантировано», которая станет своеобразной подушкой безопасности для туристов.

В рамках этой системы будет создан фонд «Безопасный туризм», в который на первых порах будет вложено из Антикризисного фонда республики порядка 20 млрд сумов (около 2 млн долларов США). В дальнейшем фонд будет пополняться за счет добровольных взносов туроператоров, а также за счет средств, поступающих за сертификацию объектов туристической инфраструктуры при включении их в эту систему, предусматривающую усиленный режим санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Туроператоры, отели и все, кто связан с индустрией туризма, будут получать специальный сертификат при выполнении ряда необходимых требований. Наличие данного сертификата позволит им работать с туристами», — рассказал в эфире телеканала председатель Национальной палаты инновационного здравоохранения Равшан Изамов.

По его словам, в период карантина принимать иностранных туристов будут иметь право только те туроператоры и объекты туристической инфраструктуры, которые войдут в реестр «Узбекистан — безопасное путешествие гарантировано».