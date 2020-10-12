Увеличились сборы по добровольному страхованию жизни

За восемь месяцев этого года сборы по добровольному страхованию жизни в Азербайджане увеличились на 17%. Росту в этом сегменте послужили два ключевых фактора – меры по так называемому «обелению» зарплат граждан и поправки в соответствующее законодательство, сказал # специалист по страхованию Хаял Мамедханлы.

Так, с января по август сего года сборы по добровольному страхованию жизни в стране составили 177 млн 747 тыс. манатов, увеличившись к прошлому году на 25 млн 856 тыс. манатов, или 17%. Сборы по страхованию жизни и здоровья за указанное время составили 148 млн 732 тыс. манатов (рост на 33 млн 485 тыс. манатов или 29%), а выплаты составили 161 млн 425 тыс. манатов (выросли на 93 млн 987 тыс. манатов или в 2,4 раза).

За год сборы по страхованию жизни от фактов смерти сократились на 5 млн 122 тыс. манатов или 15,3%, составив 28 млн 269 тыс. манатов, а выплаты выросли на 74 тыс. манатов или 9,7%, составив 836 тыс. манатов. Сборы по страхованию от потери трудоспособности сократились на 2 млн 606 тыс. манатов или в 7,1 раз, составив 427 млн 100 тыс. манатов, а сборы по страхованию от неизлечимых болезней выросли на 101 тыс. манатов или 46,3%, составив 319 тыс. манатов. При этом выплат по двум последним видам страхования не было.

Говоря о добровольном страховании жизни в нашей практике, речь идет о накопительном страховании жизни, отметил Мамедханлы:

«Чтобы не оплачивать налоги и получить соответствующие послабления от Государственного фонда социальной защиты, страхователи широко используют инструмент НСЖ. Да, по сравнению с прошлым годом сборы в сегменте добровольного страхования жизни увеличились, однако если сравнить с показателем двухлетней давности, тогда упомянутый показатель был даже выше. Ведь после принятия соответствующих поправок в законодательство в сфере страхования жизни в данном секторе произошло существенное снижение».

Специалист также обратил внимание на имевшие место еще два года назад «некоторые недоразумения» в соответствующем законодательстве — лица, оформляющие страхование на дожитие на срок свыше трех лет, освобождались от уплаты взносов на обязательное социальное страхование В результате наши граждане направляли свои зарплаты на накопительное страхование жизни, не оплачивая при этом налог и обязательные взносы в ГФСЗ.

Приняв в расчет данное обстоятельство, два года назад законодательство претерпело изменения. И если до этого доход гражданина, добавившего свою заработную плату к сберегательному страхованию, полностью освобождался от налогов и обязательных отчислений в ГФСЗ, после законодательных корректив только 50% этого дохода освобождается от подоходного налога и обязательного государственного социального страхования.

«Эти поправки вначале даже привели к некоторому шоковому состоянию, однако после люди адаптировались и темпы роста в данном сегменте увеличились», — сказал Мамедханлы.

По его словам, есть и другой фактор, повлиявший на рост объемов страховых взносов. Последние три года работодатели начали оформлять своих сотрудников, идет процесс так называемого «обеления» зарплат. Упомянутое обстоятельство также способствует увеличению сборов. «Но интересен тот факт, что за шесть месяцев этого года выплаты по накопительному страхованию жизни были больше, чем страховые сборы. Это означает, что в основном заключались трехгодичные договоры и они завершаются», — пояснил собеседник.