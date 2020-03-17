Утверждены размеры штрафов за нарушение режима гигиены и карантина

Милли Меджлис Азербайджана утвердил штрафы за нарушение режима гигиены и карантина, сообщает Trend.

Так, за нарушение режима гигиены и карантина физические лица будут оштрафованы от 100 до 200 манатов, должностные лица – от 1500 до 2000 манатов, юридические лица – от 2000 до 5000 манатов.

Кроме того, за определенные случаи с учетом личности лица, совершившего нарушение, будет применяться арест сроком на один месяц.

Отметим, что Оперативным штабом принято решение на месяц отложить массовые мероприятия и с 14 марта 2020 года с 00:00 часов на территории страны ввести некоторые меры социальной изоляции.

В правилах мероприятия отмечается, что деятельность торговых центров, действующих по стране, будет осуществляться с соблюдением соответствующих правил.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабмине, продолжительный инкубационный период вируса, скорость распространения и отсутствие вакцины заставляют предпринимать более серьезные меры.

| 2020-03-17T13:34:49+00:00 17 марта 2020, 15:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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