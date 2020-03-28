Утверждены Правила пропуска через полицейские посты

Утверждены Правила пропуска физических лиц и транспортных средств через полицейские посты в специальном карантинном режиме.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел..

Согласно правилам, через полицейские посты пропускают нижеследующих лиц и их транспортные средства:

— оперативные транспортные средства, в том числе водители и пассажиры автомобилей пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, военной автомобильной инспекции, органа фельдъегерской связи, транспортных средств, предусмотренных для инкассации денежных средств, и ООО «Азерпочт»;

— водители и соответствующие пассажиры грузовых автомобилей;

— лица, путешествующие в целях получения неотложной медицинской помощи, и членов их лиц (не более 2 человек), либо законные представители – с представлением письма (документа) органа здравоохранения, подтверждающего необходимость медицинского лечения;

— лица, находящиеся на учете в медучреждениях республики, и отправляющиеся в них для планового лечения – после проверки по именным спискам на полицейских постах;

— лица, у которых скончались близкие родственники (родитель, муж (жена), ребенок, брат, сестра, дедушка, бабушка, внук, родители супруга) – с представлением документа из медучреждения, подтверждающий факт смерти;

— лица, которые выехали в другие города и районы республики до объявления особого режима карантина, и возвращаются домой по месту регистрации в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе;

— лица, возвращающиеся домой по месту регистрации, которые выехали в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район до объявления особого режима карантина;

— иностранцы, возвращающиеся в свои страны.

Руководители стратегически важных предприятий и организаций государственной значимости направляют МВД Азербайджана ([email protected]) обоснованное обращение для пропуска их работников через полицейские посты. В обращении указывается именной список лиц, которые должны быть пропущены через посты, серия и номер удостоверения личности (служебного удостоверения), а также указывается марка и госрегистрационный номер автомобилей, которые должны быть пропущены через посты.

Обращения рассматриваются в течение суток, и инициатор официально информируется об этом.

Предприятие и организация, свыше пяти работников которых одновременно проходят через полицейский пост, должны выделить для них транспортное средство с соответствующим логотипом.

Все лица, проходящие через полицейские посты, обязаны представить удостоверение личности.

МВД просит граждан соблюдать соответствующие правила.