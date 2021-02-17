«Утиный тест» и Марал Наджарян

Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. Хотя, конечно, всегда могут найтись те, кто будет утверждать, что это слон.

Вот в роли тех, кто выступает с такого рода шокирующими заявлениями традиционно и регулярно выступают различные армянские СМИ. На сей раз «отличилось» издание «Голос Армении». Там обнаружили «слона, выглядящего, плавающего и квакающего, как утка».

Начали, впрочем, они с информации о предстоящей в Москве встрече главы МИД Армении Ары Айвазяна с российским коллегой Сергеем Лавровым. Согласно официальному релизу, особое внимание будет уделено реализации заявлений от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. «с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе». Будут также «сверены планы работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

Поразительно, но даже такой, весьма общей формулировки, оказалось достаточно для очередного полета фантазии автора армянского СМИ. «Голос Армении» утверждает, что «лучшим рестартом для Минской группы могут стать усилия по возвращению пленных». После чего, видимо, решив «взять быка за рога» и не ходить вокруг да около, звучит конкретное предложение. Мол, нужно добиться возвращения «молодой женщины, гражданки Ливана и Армении Марал Наджарян».

По армянской версии, «она попала в плен уже после подписания злосчастного заявления – 10 ноября». Мол, поехала в Лачин, чтобы забрать свои вещи. Какой не смешной армянский анекдот, однако. Вы себе представляете ситуацию, при которой молодая армянка из Ливана решила прогуляться по линии фронта уже после того, как было подписано Трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе?

К тому времени, напомню, азербайджанская армия освободила из-под армянской оккупации Шушу и огромное количество иных населенных пунктов. От армянской армии, как о боеспособной единице, практически ничего не осталось. И это признал даже премьер-министр Армении Никол Пашинян, объясняя причины подписания им Трехстороннего соглашения о перемирии.

И вот на фоне всего этого, уже после этого, по версии армянской же стороны, ливанская армянка Марал Наджарян решила «прогуляться в Лачин за вещами». Видимо, Ереван или какой-нибудь иной армянский город для прогулок этой дамы не подходил. Да и вещи ее не сами ведь в Лачине оказались. У вещей, о которых рассуждает армянская сторона, ног нет. Стало быть, как минимум, мадам Наджарян является гражданкой Ливана, незаконно посетившей ранее оккупированные территории Азербайджана.

Но в том все и дело, что это далеко не все. Как известно, армянская сторона, а также президент Франции Эммануэль Макрон, иные политики из разных стран мира бездоказательно обвиняли Азербайджан в том, что на нашей стороне якобы воевали иностранцы. В реальности же все было с точностью до наоборот — это на стороне Армении воевали граждане самых разных государств мира. И Марал Наджарян — одна из них.

Когда началась 44-дневная война в Карабахе, она вместе с мужем воевала против Азербайджана в рядах оккупантов. У нашей стороны есть куча доказательств этого. Кроме того, позиция Азербайджана проста и логична — обмену с армянской стороной подлежат те военнопленные, что попали в плен до подписания Трехстороннего соглашения о прекращении огня. Все остальные — террористы и диверсанты. Не наша вина, что на освобожденной от оккупации территории Ходжавендского района Азербайджана вооруженные силы Армении осуществляли диверсии и провокации уже после подписания Трехстороннего соглашения о прекращении огня.

Азербайджанская сторона провела антитеррористическую операцию, в результате которой были задержаны 62 члена диверсионной группировки. Естественно, что против них возбуждены уголовные дела. И прав был глава МИД АР Джейхун Байрамов, оперативно направивший письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о деятельности Армении, направленной на подрыв стабильности и противоречащей международному праву и Трехстороннему заявлению от 10 ноября. Но все эти факты, эти логичные и обоснованные доводы не слышат армянские СМИ. Они пытаются доказать, что если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, слон.