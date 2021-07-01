На этой неделе по всей стране, и в частности в столице, установилась аномальная жара. Температура воздуха поднялась выше 40 градусов тепла. В последние дни немного похолодало, но не существенно. А впереди июль и август–самые жаркие месяцы в году. Такое пекло порядком измучило граждан, которые стараются находиться в прохладе и потреблять большое количество воды. Но тяжелее всего сейчас приходится бездомным животным, которые страдают от жажды.

По некоторым данным, порядка 25% бездомных животных погибает из-за жары, в первую очередь от обезвоживания.

С наступлением жаркой погоды в соцсетях, преимущественно на страницах приютов для животных и зоозащитников, появляются призывы оставлять бездомным животным воду. Это лето не стало исключением. Неравнодушные граждане используют в качестве поилок обрезанные пластиковые бутылки и одноразовую посуду. В последнее время такие импровизированные поилки можно встретить в разных частях города возле магазинов и вдоль тротуаров, но их по-прежнему очень мало. И редко, когда вода в них обновляется ежедневно. К тому же маленькие емкости подойдут только кошкам и птицам, для собак нужна посуда больших размеров. Но и то, что есть, ежедневно выбрасывается дворниками. Можно, конечно, сказать, что так город засоряется пластиком, но альтернативы просто нет, и лучше так, чем вообще никак. Хотя необходимы другие варианты.

Глава Общественного объединения защиты животных Азербайджана Азер Гараев в беседе с # подчеркнул, что в последние годы по всему миру наблюдается заметное повышение температуры воздуха, связанное с изменением климата. Это подтверждают международные эксперты.

«Последствия изменения климата будут ужасными, о чем говорил генеральный секретарь ООН в своем недавнем обращении к правительствам стран. Мы уже сейчас наблюдаем и продолжим наблюдать аномальную жару, которая ударит по всему живому. Речь идет не только о бездомных животных, но и о животном мире в целом. Наши города населяет большое количество животных и птиц, и им некуда деваться. Наша задача–проявить свою человечность, помочь не только себе, но и животным. Мы связаны одной цепью. Вымирание того или иного вида приводит к серьезнейшим перекосам, стремительному увеличению численности другого вида»,– подчеркнул он.

В некоторых странах, по его словам, даже делают специальные затенения в искусственном ландшафте, но наиболее приближенном к естественным условиям. Высаживают большее количество зеленых насаждений в городских парках, скверах, улицах, дворах. Причем речь не только о странах Запада, но и о соседней Турции, где мы наблюдаем заботу о животных вообще. Работники общепита, торговли ежедневно наливают воду в поилки и ставят их рядом с заведениями, чтобы животные и птицы могли утолить свою жажду.

«Но помимо этого, в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП) в городах устанавливают приспособления для утоления жажды людьми (питьевые фонтанчики) и поилки для животных. В этом,– говорит зоозащитник,–огромная моральная и воспитательная, а не только экологическая составляющая. Государство тратит на эти цели деньги, чтобы приучить население с уважением относиться к окружающей среде.

У нас для людей такие фонтанчики есть, хотя очень мало, для животных нет ничего. Казалось бы, ну и что, что нет поилок для животных, и они умирают от жажды? Но при таком отношении государства и с граждан оно не может спрашивать за негуманное отношение к природе».

Кстати, в Турции в некоторых местах установили фандоматы, которые принимают пустые пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки, а за них выдают порцию корма и воды для уличных животных. Так, сокращаются мусорные отходы и оказывается помощь бездомным кошкам и собакам. Почему бы подобное не сделать и у нас?

Любовь к природе прививают не на уроках в школе, а правильными примерами, делами. Гараев уверен, что если государство сделает один шаг, то население сделает два-три шага. Да, у кого-то такие меры могут вызывать недовольство, но многие поменяют свое отношение на более гуманное. При возведении скверов, парков нужно создавать места для животных, используя не вредящие экологии материалы.

«Исполнительная власть вместо того, чтобы уничтожать бездомных животных, лучше бы позаботилась о них, используя гуманные формы, и показала пример населению. Государство обладает для этого финансовыми и техническими возможностями. Организации по защите животных могут только дать свои предложения, осуществить небольшие пилотные проекты»,– сказал эксперт.

Он отметил, что в некоторых районах Баку ставят домики для бездомных животных и миски из нержавейки, и это, вроде бы, должно радовать. Но, во-первых, воду на постоянной основе никто не наливает, а домики делают такие, что животные туда не заходят, так как им там дискомфортно. Надо все продумывать, чтобы это использовалось, а не стояло для галочки.

«Надо делать недорого, эффективно и долговечно. Установка питьевых фонтанчиков для людей, поилок для животных, мест, где они могут укрыться от жары и холода, где можно покормить их, а не бросать еду, где придется, места для выгула домашних животных–все это обязательно должно быть прописано в СНиП. Это,– подчеркивает зоозащитник,– нужно и для городской среды, и для людей. Надеюсь, что при восстановлении Карабаха, там все это будет уже заранее предусмотрено, а потом и сделано».