Развязанная в ХХI веке Россией полномасштабная война против суверенного государства Украина не имеет аналогов в мире по своей жестокости и противоправным действиям против мирного населения. Уже никто в мире и не сомневается, что эта война ведется без правил. Российская армия конкретно наносит удары по городам, жилым кварталам, социальным объектам – больницам, родильным домам, детским садам. Все эти преступления задокументированы – сняты на фото- и видеокамеры, подкреплены свидетельствами очевидцев и пострадавших.

Число погибших в результате ракетных ударов мирных жителей исчисляется тысячами. Управление верховного комиссара ООН по правам человека верифицировало уже 5024 случая гибели и 6520 случаев ранения гражданских лиц в Украине с 4:00 24 февраля, когда началось вооруженное нападение на нее со стороны России.

В частности, на 11 июля среди погибших — 1905 мужчин, 1316 женщин, 141 девочки и 161 мальчик, а также 41 ребенок и 1460 взрослых, пол которых пока не удалось установить, а среди раненых — 1319 мужчин, 962 женщины, 144 девочки и 202 мальчиков, а также 187 детей и 3706 взрослых, пол которых пока не установлен.

Все это результат не только уже ставшего очевидным отсутствия у России высокоточного оружия, которая по всем канонам ведения военных действий, а тем более –«спецоперации», как называют войну в России, должна бы уничтожать только военные цели, но и «человеческого фактора». Поскольку, однозначно, само руководство страны-агрессора и российской армии избрало такие правила ведения войны, когда расстрелы и изнасилования мирных жителей, ракетные удары по городам не становятся объектами служебных расследований и наказания виновных, более того — поощряются.

Все это, естественно, присуще только авторитарным режимам, где право заменяется неправовыми приказами власть имущих, когда «не закон — шах, а шах – закон». Вот Украина старается вести войну, несмотря на все зверские преступления России на ее территории, согласно правилам ведения военных действий, все обнаруженные противоправные действия подлежат обнародованию, расследованию и наказанию виновных, даже в отношении пленных российских военных Украина не преступает стандарты, установленные международными договорами.

Как это было сделано в отношении британских военных, совершавших военные преступления против афганских моджахедов в 2010-11 годах, или как в Израиле в 1988 году были уволены из армии офицеры спецназа, которых обвинили в должностном преступлении и расстреле нескольких из террористов, взявших в заложники автобус № 300 с мирными жителями, несмотря на проявленный ими героизм при их освобождении. В результате громкого скандала в отставку ушел даже руководитель службы внутренней безопасности страны.

В этом и есть разница между демократическим обществом и авторитарным государством. Прав офицер армии Израиля в отставке, военный историк Григорий Тамар, который говорит в интервью Politeka Online, что «нельзя мочить террористов в сортире» в демократических странах, нужно действовать в рамках закона.

Вообще, подобно России не ведет себя в ходе военных действий ни одна страна. Во время 44-дневной освободительной войны Азербайджана против Армении наша армия не была уличена ни в одном военном преступлении против армии противника или мирных жителей, хотя еще свежи на памяти все убийства, зверства и жестокости армян против азербайджанцев при выдворении из Армении, из Карабаха, в ходе Первой Карабахской войны, а также ракетные обстрелы Гянджи, Барды, Тертера, в ходе которых погибли десятки жителей в каждом из этих городов.

Да и турецкая армия в ходе спецопераций против курдских террористов в Ираке и в Сирии не подвергает опасности мирных жителей, наносит точечные удары по боевикам и их базам.

Поэтому никто в мире и не обвиняет ни Азербайджан, ни Турцию, ни Израиль в военных преступлениях.

Обратимся к правилам войны (также известным как международное гуманитарное право), прописанным в Женевских конвенциях:

Защищают тех, кто не воюет, например гражданских лиц, медиков и гуманитарных работников. Защищают тех, кто больше не может воевать, — раненых солдат и пленных. Запрещают нападать на гражданских лиц. Такие нападения – военное преступление. Признают право гражданских лиц на защиту от опасностей войны и получение необходимой помощи. Нужно принимать все меры предосторожности, чтобы уберечь их самих и их дома, а также всё, от чего зависит их выживание: источники воды, посевы, домашний скот и т.п. Предусматривают, что больные и раненые имеют право на медицинскую помощь вне зависимости от того, к какой стороне они принадлежат. Оговаривают, что медики, медицинский транспорт и больницы не могут подвергаться нападениям. Запрещают пытки и унизительное обращение с заключенными. Оговаривают, что заключенные должны получать еду и воду, а также иметь возможность общаться с близкими. Ограничивают выбор видов вооружения и тактики, которые можно применять во время войны. Это необходимо, чтобы предотвратить излишние страдания. Прямо запрещают изнасилования и другие формы сексуального насилия во время вооруженных конфликтов.

Как видим, российская армия нарушает все пункты Женевских конвенций, ратифицированных еще в 1954 году СССР, правопреемницей которого считает себя РФ, и восстановить который военным путем пытается.

Мало того, Россия сама является одной из пяти стран членов Совета Безопасности ООН, на который, в соответствии со статьёй 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Но УВЫ И АХ! По руководству этой страны давно плачет Гаага!