Усилен контроль за въездом и выездом в Баку

В стране осуществляются комплексные меры по предотвращению распространения коронавирусной угрозы.

Как сообщили в Trend в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД), граждане обязаны соблюдать специальные правила особого режима карантина, чтобы защитить себя и своих близких от этой инфекции.

Согласно данным, с этой целью на стационарных постах в городе Сумгайыт и Абшеронском районе усилен контроль за въездом и выездом в Баку.

На этих постах водители и пассажиры транспортных средств проходят строгие проверки. Водители и пассажиры, покидающие места жительства без уважительных причин, штрафуются в размере 100 манатов по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана. В отношении лиц, не подчиняющихся законным требованиям полиции и совершивших повторно то же действие, принимаются более строгие дисциплинарные меры.

Также в целях усиления контроля за въездом в Баку Управлением Государственной дорожной полиции Бинагадинского района был создан дополнительный пост полиции в поселке Новханы. На этом посту устанавливаются ограничения для граждан, перемещающихся из Сумгайыта в столицу и наоборот. Учитывая нынешнюю ситуацию, для тех, кто испытывает проблемы со здоровьем, на территории поста в рамках мер предосторожности также созданы специальные комнаты. Также были определены места для питания и отдыха военнослужащих полиции и внутренних войск, несущих службу на посту.

Следует отметить, что превентивные меры, предпринятые против распространения угрозы коронавируса, еще более ужесточены. В отношении граждан, не соблюдающих установленные правила, применяются строгие меры наказания.